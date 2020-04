Dopo un inizio settimana piovoso, migliora il tempo a Piacenza.

Già da mercoledì 22 aprile – le previsioni Arpae – si avrà una progressiva attenuazione delle precipitazioni, con in pianura nuvolosità variabile e sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli. Bel tempo e sole giovedì 23 e venerdì 24 aprile, con temperature in risalita fino a 25 gradi in pianura.