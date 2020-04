Blocco Studentesco dona cancelleria e materiale scolastico alle famiglie in difficoltà

I militanti del Blocco Studentesco questa mattina hanno donato del materiale scolastico, raccolto col supporto dei cittadini piacentini da donare ai bambini e adolescenti in difficoltà economiche situazione ulteriormente aggravata dalla crisi causata dal Covid-19.

“Un semplice gesto – afferma Libero De Rosa in una nota – che dimostra come, anche nella piena emergenza del Coronavirus, il Blocco Studentesco rimanga pronto a fare quadrato attorno agli studenti ed ai bambini in difficoltà della nostra città”. “Nonostante i bambini e ragazzi siano costretti a rimanere nelle proprie case per prevenire la diffusione del virus – continua il responsabile provinciale del Blocco Studentesco – auspichiamo di essere riusciti a portare loro il sorriso, con colori, pennarelli e materiale per scrivere e disegnare, e rendere meno dura questa già difficile situazione”.

“Nell’emergenza dobbiamo rimanere esempio – conclude la nota – e abbiamo voluto portare loro questo piccolo dono come dimostrazione che nessun giovane bisognoso verrà mai lasciato indietro fin quando i ragazzi del Blocco Studentesco potranno evitarlo con le loro iniziative”.