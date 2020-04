Bonaccini annuncia un piano straordinario su Piacenza. I sindaci “Bene, ma qui la crisi è anche sociale”

Un piano straordinario di investimenti su Piacenza. Lo ha annunciato il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, al termine della video conferenza tenutasi nella tarda serata del 26 aprile con i sindaci del Piacentino, e la proposta è stata al centro delle comunicazioni iniziali del primo consiglio provinciale, dallo scoppio dell’epidemia di coronavirus.

L’invito che Bonaccini ha rivolto agli amministratori è stato quello di cogliere l’opportunità, scegliendo priorità e progetti da presentare.

Già la sola Provincia di Piacenza, ha ricordato durante la seduta di consiglio la presidente Patrizia Barbieri, ha pronti progetti per 40 milioni di euro da mettere a cantiere.

Se Patrizia Calza, sindaco di Gragnano e consigliere provinciale, ha sottolineato come l’edilizia e i lavori pubblici rappresentino un volano anche per l’economia locale, altri amministratori pensano che l’intervento della Regione sia indubbiamente utile, ma non sufficiente a far fronte alla crisi economica che si è profilata.

“Credo che ogni aiuto a Piacenza ora sia indispensabile. E bene che arrivino finanziamenti per opere pubbliche, ma devono avere condizioni adeguate all’emergenza – commenta Andrea Arfani, sindaco di Carpaneto – . E cioè devono essere subito liquidate, quasi a “prima richiesta” dell’ente locale, abbattendo tutta la burocrazia possibile, e devono poter essere spese altrettanto facilmente. Garantendo sempre ovviamente la trasparenza, ma riducendo anche qui tutti gli adempimenti superflui dell’ente, anche considerando il fatto che i nostri uffici lavorano a ranghi ridotti”.

“In più, credo che non sarà sufficiente finanziare le opere pubbliche, perché l’emergenza sanitaria crea vittime soprattutto nell’ambito economico, oltre che sanitario. Oltre che a finanziare asfalti, la Regione dovrà necessariamente intervenire per sostenere le attività economiche, con piani straordinari, sia di alleggerimento fiscale e tributario, che si immissione di liquidità. Credo che sia importante ragionare come la Regione possa in qualche modo affiancarsi allo stato in queste cose. Diversamente i nostri commercianti e le nostre aziende usciranno a pezzi, ed è un’agonia che dobbiamo e vogliamo risparmiarci”.

“Ovviamente ci auguriamo che questo piano straordinario ci sia – dice Roberta Battaglia, sindaco di Caorso – visto che il nostro è stat uno dei territori più colpiti dal coronavirus. Indubbiamente attraverso l’edilizia si aiuta l’economia, ma è necessario – e questa spetta più al Governo che alla Regione – supportare i Comuni che fin da subito hanno cercato di aiutare i propri cittadini, sospendendo tributi e pagamenti di servizi. Ma questo per noi comporterà un minore gettito, e siamo ugualmente chiamati a fare fronte ai nuovi bisogni sociali che si stanno manifestando. Anche su questo abbiamo bisogno di risposte concrete”.

“Credo che sia molto importante l’impegno della Regione a sostenere la nostra Provincia anche nella fase della ripartenza sanitaria ed economica – commenta il sindaco di Rottofreno, Raffaele Veneziani -. In questo senso, per quanto riguarda la zona che conosco meglio, penso al completamento della tangenziale Sud-Ovest di Piacenza, con il raggiungimento quantomeno della Via Emilia a Rottofreno, già inserita da tempo nella programmazione regionale e dal 2014 indicata dalla Provincia di Piacenza come prima opera necessaria nell’ambito della concessione autostradale della A21 per il tratto Torino-Piacenza. E’ una opera strategica per il territorio, l’ambiente e la salute pubblica, già pianificata e già munita di studio di fattibilità”.

“Dal punto di vista delle infrastrutture sanitarie sarebbe fondamentale la nuova Casa della Salute di San Nicolò in sostituzione di quella attuale, non ampliabile a fronte di crescenti necessità che riguardano tutta la val Luretta, anch’essa da tempo nei piani sanitari di AUSL e Regione e che potrebbe davvero costituire un punto nevralgico nella rete dei servizi territoriali del Distretto di Ponente”.

“Ovviamente, aspettiamo che l’annuncio si trasformi in fatti concreti, soprattutto perchè si tratta di interventi non estemporanei ma strutturali, da tempo ritenuti fondamentali ed il cui iter è già avviato”.

“Il Piano di investimenti è un’ottima notizia per il territorio piacentino e dimostra l’attenzione della Regione per la nostra provincia: per riattivare l’economia servono nuovi cantieri e gli enti locali ricopriranno un ruolo determinante nel promuoverne l’apertura – aggiunge il primo cittadino di Calendasco, Filippo Zangrandi -. Dovremo puntare su interventi da realizzare in tempi brevi e vorrei lanciare una suggestione. Il Coronavirus ci ha fatti separare, ci ha tenuti distanti. Ora promuoviamo un “opere di comunità”, grazie alle quali le persone possano tornare ad incontrarsi: mi riferisco a interventi di rigenerazione urbana e sociale, piazze, mobilità sostenibile, scuole, centri di aggregazione, biblioteche … Oltre a garantire una spinta all’economia, questi cantieri rappresenterebbero la risposta della comunità piacentina che dopo l’emergenza rinsalda la sua coesione”.

“Per quanto mi riguarda il piano di investimenti è un’ottima notizia per il territorio piacentino; la Regione sostiene Piacenza attivamente, in maniera concreta” commenta Claudia Ferrari, sindaco di Sarmato.

“Il nostro territorio ha pagato peggio di altri il prezzo di questa emergenza e la ricostruzione non sarà semplice. La parola d’ordine dev’essere progettare e realizzare, quindi snellire le procedure per attivare i cantieri. Mi auguro che ci sia particolare attenzione per il tema della sostenibilità, per progetti che siano anche sovracomunali e vadano nell’ottica di una rinascita che non guardi solo al domani ma si proietti in un futuro: mobilità sostenibile, spazi da vivere e in cui muoversi rispettando l’ambiente”.