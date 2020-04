“Bonaccini per favore, renda obbligatorie le mascherine per tutti”

“Bonaccini per favore, renda obbligatorie le mascherine le mascherine per tutti”.

A prendere la parola, letteralmente dall’alto, una residente di un condominio in piazzetta Tempio, in chiusura della conferenza stampa del presidente della Regione Stefano Bonaccini, a margine del vertice in Prefettura con il premier Conte, il ministro De Micheli, i sindaci e i vertici della sanità piacentina.

“Ci sto pensando – ha detto Bonaccini alla signora -, se non lo farà il Governo, ci penserà la Regione a renderne obbligatorio l’utilizzo. Intanto questa settimana, sempre dalla Regione, arrivano 4 milioni di mascherine gratuite da distribuire ai Comuni, e due milioni sempre di mascherine sono stati consegnati alle associazioni di categoria da distribuire ai lavoratori”.