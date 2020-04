Bonus spesa, ecco i criteri di assegnazione a Rivergaro

L’Amministrazione di Rivergaro (Piacenza) ha definito i criteri per l’assegnazione dei buoni spesa a favore della popolazione rivergarese che si trova in stato di difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

“Questa misura – spiega l’assessore alle politiche sociali Monica Rancati – è rivolta ai nuclei familiari che, a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso, hanno un reale e urgente bisogno di credito”. A partire da lunedì 6 e fino a venerdì 10 aprile sarà possibile presentare la domanda per il rilascio dei buoni spesa. I criteri e la modulistica da compilare sono disponibili sul sito del Comune di Rivergaro. Le domande dovranno essere inoltrate preferibilmente via mail all’indirizzo

comune.rivergaro@sintranet.legalmail.it mentre, in caso di necessità, si potrà procedere con la consegna presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Rivergaro (via San Rocco n. 24) previo appuntamento ai numeri 0523/953517-13 per concordare le modalità di consegna del modulo.

L’importo del buono spesa è determinato in base al numero dei componenti del nucleo familiare e sarà incrementato per ogni componente minorenne presente nello stesso e/o per ogni persona in stato di disabilità certificata (con invalidità superiore al 66%) presente all’interno del nucleo familiare. In ogni caso, l’ammontare complessivo del contributo per ciascun nucleo non sarà superiore a € 500. I buoni spesa saranno spendibili solo presso gli enti convenzionati che aderiranno e saranno utilizzabili solo per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità (ad esclusione, a titolo esemplificativo, di alcolici, tabacchi, etc).

“Ci teniamo a ringraziare – conclude l’assessore Monica Rancati – i dipendenti dei Servizi Sociali del nostro Comune per il grande lavoro svolto in questi giorni in vista del corretto avvio della procedura”.