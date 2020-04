Borgonovo, dopo la sanificazione riapre la caserma dei Carabinieri

Borgonovo Val Tidone, riapre la stazione dei Carabinieri.

Lo fa sapere l’Arma in una nota: la caserma, chiusa temporaneamente il 7 aprile scorso per un sospetto caso di coronavirus, riaprirà ufficialmente domani, 21 aprile. Hanno dato buon esito le verifiche per accertare eventuali positività al Covid-19 da parte dei militari in servizio alla Stazione – si legge nella nota – e dopo la sanificazione dell’intera struttura rientreranno in servizio. Tutti i servizi presidiari e di controllo del territorio saranno regolarmente riattivati.