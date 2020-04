Buoni spesa, a Gragnano distribuiti a 51 famiglie “Raccolti 20mila euro in donazioni, albo per i benefattori”

I primi buoni spesa spettano, per ora, a 51 famiglie di Gragnano Trebbiense (Piacenza).

Lo fa sapere la stessa amministrazione: al momento sono stati emessi buoni per il valore complessivo di oltre 20.700 euro, per sostenere l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. Altre domande sono già pervenute in Comune e gli Uffici del Servizio sociale stanno procedendo alle valutazioni. Le risorse messe a disposizione dal Governo per Gragnano sono pari a oltre 24mila euro e devono essere utilizzate prioritariamente per sostenere coloro che, per la propria situazione patrimoniale, hanno subìto un sensibile calo del reddito in conseguenza delle misure adottate per combattere il contagio da coronavirus, non sono in grado di far fronte alle necessità quotidiane e non usufruiscono già di altri aiuti pubblici.

“I criteri applicati sono in linea con quelli previsti dall’Ordinanza di Protezione civile” – spiega il Sindaco Patrizia Calza, che intende ringraziare “le diverse imprese locali, le associazioni e privati che, allo scopo, hanno effettuato donazioni sia in prodotti che in denaro. I Gragnanesi si dimostrano, anche in questa circostanza, davvero generosi” -. L’Amministrazione intende non lasciare solo nessuno, come fossimo “una cosa sola” e i nostri concittadini ci stanno vicini e ci aiutano”. “Ad oggi – prosegue – sono stati raccolti, grazie a donazioni, oltre 20 mila euro: una somma che sarà davvero preziosa in considerazione del fatto che la riapertura delle attività non è stata ancora ufficialmente sancita e comunque, anche quando lo sarà, non tutti torneranno a riprendere l’attività precedentemente svolta con i ritmi prima consueti. Come ho già messo a verbale, in occasione del Consiglio Comunale svoltosi da remoto, l’elenco dei donatori verrà conservato agli atti, a futura memoria”.

Tornando invece ai buoni spesa, i beneficiari riceveranno ticket che possono variare da 150 a 500 euro complessivi, suddivisi in tagli di minor importo, per poter essere spesi presso gli esercizi commerciali locali. I beni acquistabili sono solo quelli di prima necessità, alimenti e farmaci, e non danno diritto a resto contante. I buoni sono nominativi e vengono consegnati agli aventi diritto direttamente dal personale comunale che provvede a convocare gli stessi al fine di evitare code e assembramenti. La lista dei negozi è consultabile sul sito web del Comune: si tratta di esercizi che hanno risposto al bando prodotto e pubblicato dal Comune e si sono convenzionati. Una volta alla settimana il personale incaricato dal Comune ritira personalmente presso i negozi i buoni che sono stati spesi e l’Amministrazione Comunale provvede a rimborsare il commerciante. Tutta l’operazione è coordinata dalla Responsabile dei Servizi Sociali dott.ssa Annamaria Romanini.

“Prima della distribuzione dei buoni spesa – aggiunge l’Assessore Marco Caviati – si è provveduto alla distribuzione di borse alimentari e di beni di igiene personale, detersivi e detergenti. Continueremo a farlo utilizzando anche i prodotti messi a disposizione dalle Associazioni Locali come la Pro Loco e da MCL, con cui la collaborazione è attiva anche durante tutto l’anno”.

Chi volesse ancora contribuire al Fondo Solidarietà con bonifico bancario lo potrà fare indicando i seguenti dati: BENEFICIARIO: COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE TESORERIA COMUNALE. IBAN: IT 96 A 05156 65330 CC0400006057. CAUSALE: Emergenza Covid-19. Le donazioni di beni alimentari, beni per l’igiene della persona e della casa è invece possibile tramite consegna presso: SERVIZI SOCIALI, COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE, Via Roma 121,Gragnano Trebbiense contattando il numero 0523.788760