Bus ecologici contro l’inquinamento: a Piacenza 7 milioni dal Ministero dei Trasporti

Sette milioni per il rinnovo dei parco autobus di Piacenza.

I fondi arrivano dal Ministero dei Trasporti e sono parte di un piano più ampio che prevede, nel quinquennio 2019-2023, lo stanziamento complessivo di 398 milioni di euro a favore di 38 comuni italiani che nel biennio 2018-2019 hanno registrato i più alti livelli di inquinamento PM10 e biossido di azoto. Il finanziamento ha avuto il via libera definitivo nella giornata di ieri, quando la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, la piacentina Paola de Micheli, dopo aver acquisito il parere favorevole dalla Conferenza Stato Regioni, ha firmato il decreto interministeriale, proposto dalla stessa, che porterà nella nostra città una cifra complessiva di 7.213.143 euro.

Come evidenziano dal ministero, si tratta di un “importante passo nell’attuazione del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile che per la prima volta finanzia direttamente i Comuni per l’acquisizione di materiale rotabile ad alimentazione elettrica, a metano e a idrogeno”. Lo scopo è quello di “svecchiare i parchi mezzi e di promuovere il miglioramento della qualità dell’aria nelle nostre città, ma soprattutto, in questa situazione di crisi economica finanziaria conseguente all’epidemia in corso, di dare una iniezione significativa di risorse ai territori per sostenere le aziende del Tpl locali e per rilanciare la filiera industriale di produzione degli autobus”.