Cadeo, consegnate 1500 mascherine agli over 65

Coronavirus, nella giornata di mercoledì 15 aprile consegnate in tutto il territorio comunale di Cadeo 1500 mascherine per gli over 65.

“Da mattina a sera, dieci volontari del Gruppo Delta della Protezione Civile – giovani e adulti – hanno girato in lungo ed in largo tutto il territorio comunale per consegnare non solo mascherine, ma anche parole di conforto e vicinanza a tanti che spesso son costretti all’isolamento, lontani dai propri figli e nipoti” – racconta Marco Bricconi, primo cittadino di Cadeo -. Ai volontari della Protezione Civile va il mio più sentito e riconoscente ringraziamento a nome di tutta la cittadinanza che rappresento, mai come in questo momento, con assoluto orgoglio e fierezza”.

“Le mascherine consegnate – continua il sindaco – sono quelle inviate ai Comuni dalla Regione, distribuite con la finalità di fare uscire la popolazione – anziani in primis – con un presidio di sicurezza. Ad imbustare singolarmente le mascherine – informa Bricconi -, secondo le disposizioni sanitarie da vigenti, sono stati gli amministratori stessi: martedì mi sono messo al lavoro con il Vicesindaco e gli assessori. Un lavoro a distanza ma pur sempre di squadra”.

“Altre mascherine stanno per esserci consegnate e, se i numeri lo permetteranno, potremo dare inizio ad un’ulteriore fase di distribuzione più capillare – aggiunge il sindaco – distribuendo un tot di mascherine per ogni nucleo familiare”.

“Ricordo ai cittadini che non occorre andare in Municipio a ritirarle. Se per qualche motivo tecnico, come la momentanea assenza al momento della consegna, non vi sono state consegnate basta contattare l’Ufficio Sociale al numero 0523503321”.