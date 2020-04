Cane lasciato legato a un palo, salvato da una guardia giurata

Un cane abbandonato e legato a un palo lungo la strada.

A notare l’animale è stata l’altra notte una guardia giurata di Metronotte Piacenza mentre transitava in citta lungo via XXI Aprile: arrestata la propria vettura, ha subito verificato le condizioni del cane, apparso impaurito e spaesato, e richiesto l’intervento dell’apposito servizio di recupero e cura di animali smarriti.

Giunti sul posto, gli operatori hanno preso in custodia il cane per l’adeguato soccorso e per sottrarlo ad eventuali pericoli sulla strada.