Carpaneto si prepara alla Fase 2 con la pulizia di strade e marciapiedi

In vista dell’avvio della ventilata nuova fase di gestione dell’emergenza, che vedrà ancora un aumento del flusso di persone per le strade, in ragione della riattivazione di alcune attività e della riapertura di alcuni uffici, il Comune di Carpaneto (Piacenza) ha programmato un intervento straordinario di pulizia delle strade e dei marciapiedi.

Ciò avverrà mediante l’attivazione del servizio di Iren, con il passaggio di un’autobotte lungo tutte le strade asfaltate, e un operatore a terra con lancia a pulizia dei marciapiedi, sia nel capoluogo che nelle frazioni. Il programma – fa sapere il Comune – è il seguente: venerdìprimo maggio l’autobotte inizierà alle 5.30 cominciando dal centro paese per lavaggio strade, farà poi la parte nord del capoluogo, e a seguire la parte sud. Sempre nella giornata del primo maggio l’operatore a terra inizierà alle 8 e si occuperà della pulizia dei marciapiedi seguendo il medesimo percorso della autobotte. Sabato due maggio i lavori riprenderanno alle 6.00, sia con autobotte che con operatore per i marciapiedi, completando il capoluogo, e iniziando le frazioni, partendo da quelle a nord (Zena, Chero, Ciriano), per trasferirsi successivamente sulla collina (Travazzano, Case Bruciate, Magnano, Rezzano, Badagnano, Celleri, Cimafava). L’intervento verrà ultimato lunedì quattro maggio, a completamento di strade e marciapiedi nelle frazioni.

Poiché la pulizia è itinerante, non è possibile prevedere con esattezza l’orario di arrivo nelle singole zone, disponendo i relativi divieti di sosta e rimozione; pertanto, è importante che tutti i cittadini si premurino di non ingombrare le strade con i propri veicoli, o comunque di spostarli al passaggio dell’autobotte. Inoltre, i cittadini possono segnalare eventuali punti non toccati dal passaggio, per poterli coprire lunedì o successivamente. “Da tempo – spiega il Sindaco di Carpaneto Andrea Arfani – ci vengono chieste informazioni circa la pulizia delle strade, per l’igienizzazione, anche per il problema sanitario che stiamo affrontando. Abbiamo sempre risposto circa la necessità di tenere distinte le ipotesi di sanificazione con ipoclorito di sodio – dannosa -, e pulizia straordinaria. Stiamo andando ad effettuare la seconda, con prodotti certificati, diversi dall’ipoclorito, non dannosi per l’ambiente, ma di efficace pulizia di strade e marciapiedi. Inoltre, si tratterà di un intervento che non aggiungerà costi per l’Ente, in quanto questa pulizia verrà finanziata con i fondi risparmiati dalle pulizie post-mercati settimanali non effettuati in questi mesi. Ci prepariamo anche così ad affrontare quello che arriverà”.