Castello di Gropparello, doppio tour virtuale tra storia e magia

Un live dal suggestivo Castello di Gropparello, un luogo magico che nel weekend del 25 e del 26 aprile, ore 15, aprirà – su prenotazione e fino a disponibilità di accesso online – virtualmente le porte per un tour a distanza.

Adulti e bambini potranno quindi interagire sia con un personaggio in costume che rende magico il percorso animato del fiabesco castello del circuito dei Castelli del Ducato, sia con la guida Chiara Maria Gibelli, che accompagnerà i partecipanti di tutte le età, on line, ad una visita storica al maniero. Saranno tutti protagonisti, con i facilitatori del live che stimoleranno, a turno, la curiosità dei più piccoli, dai 6 ai 12 anni (età consigliata), ma anche l’interesse degli adulti e dei ragazzi per il livello più storico-didattico avanzato.

IL TOUR VIRTUALE – Il Castello di Gropparello è il primo maniero del circuito dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli ad essere approdato sulla piattaforma Zeranta: qui, il 25 e 26 aprile verranno proposte due visite guidate: una storica (il 25 alle ore 15, per acquistare ecco il link https://www.classnow.it/l/45kme3) in diretta, della durata di 1 ora, alla struttura architettonica esterna, al mastio con chiesetta, alla terrazza di avvistamento e alle sale nobili interne € 5. Al termine, se ci saranno ulteriori richieste e domande la diretta Instagram. E una visita con animazione in forma di fiaba per bimbi e famiglie (il 26 alle ore 15, per acquistare ecco il link https://www.classnow.it/l/6vki9k) dove in ogni stanza si racconteranno in prima persona, ai piccoli davanti allo schermo, usi e costumi della vita medievale, dall’organizzazione dei pranzi alle feste a corte con i musici, storie di dame e cavalieri, battaglie a difesa del castello (€ 6,50, durata 1 ora). Al termine, in entrambi i casi, se ci saranno ulteriori richieste e domande ne verrà data risposta in diretta su Instagram @Castello_di _Gropparello.

Il costo delle iniziative del 25 e del 26 aprile comprende la partecipazione alla visita guidata, e lo sconto del 20% sul biglietto di ingresso al castello, quando gli iscritti torneranno a visitarlo fisicamente. Per chi acquista adesso un biglietto per visitare in futuro, fisicamente, il Castello di Gropparello c’è la possibilità di entrare nell’Albo d’Oro dei Cavalieri del Valoroso Sostegno.

INFO E CONTATTI – La Segreteria del Castello di Gropparello dal lunedì al venerdì risponde a tutte le mail. Per informazioni e prenotazioni: Castello di Gropparello – 0523 855814; info@castellodigropparello.it – www.castellodigropparello.it. La Segreteria dei Castelli del Ducato dal lunedì al venerdì risponde a tutte le mail. Per informazioni info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it