Cattolica, il prof. Vittorio Rossi nella commissione ministeriale per le politiche della ricerca

Anche il professor Vittorio Rossi, docente di Difesa integrata delle colture alla facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica di Piacenza nella commissione di esperti per le politiche della ricerca 2021-27 istituita dal ministero dell’Università e della Ricerca.

Il docente è stato inserito nell’area Clima, Energia, Mobilità Sostenibile della Commissione: “E’ un riconoscimento all’Ateneo e alla facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali per l’attività di ricerca che da sempre sviluppiamo sul tema della sostenibilità” – commenta così il prof. Rossi la nomina, sottolineando che il suo contributo “si focalizzerà sulle modalità con cui l’agricoltura può affrontare l’impatto del cambiamento climatico, ma anche sul contributo che l’agricoltura può dare per mitigare i cambiamenti climatici”.

Il prof. Rossi è stato membro del panel Plant Health dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare-EFSA per 9 anni e oggi è coordinatore della laurea magistrale in Agricoltura sostenibile e di precisione dell’Università Cattolica. Insieme a lui sono stati nominati nel nuovo organismo istituito dal ministro per l’Università e la ricerca anche altri tre docenti dell’Università Cattolica: Federico Rajola, Alessandro Rovetta e Roberto Zoboli.