Centro Tandem, al via un laboratorio di scrittura creativa e arti visive

L’equipe educativa del Centro Socio Educativo Tandem, di Casa del Fanciullo, organizza un laboratorio gratuito di scrittura creativa ed educazione alle immagini per ragazzi dagli 11 ai 18 anni, dal titolo #FUGA IMMAGINARIA DALLA QUARANTENA.

“Riteniamo opportuno – spiegano dal Centro Tandem -, come equipe educativa, proporre e dare, non solo ai nostri iscritti ma a tutti i ragazzi dagli 11 ai 18 anni che vorranno partecipare, la possibilità di potersi confrontare ed esprimersi attraverso i media dell’immagine e della scrittura, in tutte le loro forme. I ragazzi saranno invitati a riflettere ed esprimere, attraverso le immagini/foto, prodotte o scelte, e i testi il loro vissuto emotivo, in un’ottica di libera espressione. Il laboratorio prevede un incontro fisso, il mercoledì alle 18, nelle quali ci si troverà attraverso videoconferenza, dove verranno dati spunti letterari e suggerimenti sul come impostare il lavoro sulle immagini, per parlare dei prodotti e presentare le nuove tematiche”.

“Per iscriversi – informano gli ideatori dell’iniziativa – basterà dare adesione sulla pagina instagram del centro educativo (centroeducativotandem)”.

Il Centro Socio Educativo Tandem è presente a Piacenza dal 1985 e si occupa di sostegno scolastico, educativo e formativo per ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori, con attività laboratoriali e attività assistite con gli animali. Casa del Fanciullo è presente a Piacenza dal 1948 e oltre al Tandem gestisce una scuola primaria paritaria e una comunità residenziale per minori, da sempre si occupa di infanzia e fragilità.