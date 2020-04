“Cerchio” intorno al sole, fenomeno avvistato anche nel piacentino

Da qualche ora ha fatto la sua comparsa un misterioso cerchio nel cielo che avvolge il Sole. In realtà si tratta di un fenomeno ben noto in meteorologia. Un alone (dal latino halōs “cerchio intorno al Sole“, a sua volta dal greco ἅλως hálōs) chiamato anche arco di ghiaccio, nimbo o aureola è un anello di luce che circonda un astro.

Nelle foto l’alone solare fotografato alle ore 13 del 16 aprile 2020 a Piacenza (Pc)

Nessun mistero dunque, gli aloni sono infatti dei rari fenomeni ottici che appaiono circondando il Sole e, delle volte, pure la Luna o altre forti sorgenti luminose come le luci dei lampioni stradali (quando c’è nebbia e temperature sotto zero). L’alone stesso è di colore bianco intenso, con una sfumatura rossastra all’interno e violetta all’esterno; l’area di cielo interna all’alone è generalmente più scura di quella esterna. Gli aloni sono per la maggior parte causati da cristalli di ghiaccio nei freddi cirri ad altitudini comprese tra i 6mila e i 12mila metri, nella parte superiore della troposfera e nella quale la luce viene riflessa e rifratta dai micro cristalli di ghiaccio in sospensione.

Questo tipo di fenomeni atmosferici sono stati usati come metodi empirici di previsione meteorologica prima che fosse sviluppata la meteorologia moderna: generalmente, essendo collegati ai cirri, indicano l’arrivo di un fronte caldo e quindi di piogge.