Chiavenna Landi, venerdì lavori di manutenzione alla rete idrica

Lavori di manutenzione in vista nella frazione di Chiavenna Landi (Cortemaggiore).

Come annuncia Iren in una nota, venerdì 17 aprile 2020 dalle ore 9 alle 12, verranno effettuati lavori volti all’efficientamento ed al rinnovo di alcune parti della rete idrica. Durante l’effettuazione degli interventi l’erogazione dell’acqua verrà sospesa. Per la durata delle operazioni – informa Iren – si chiede ai cittadini di chiudere i singoli rubinetti nei diversi servizi dell’abitazione: gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.

Una volta terminati i lavori, e ripresa l’erogazione di acqua potabile, saranno attuate operazioni di spurgo dell’acquedotto per pulire le tubature e rimuovere gli eventuali depositi eventualmente rimasti nella condotte. Si invitano – dice Iren – pertanto gli utenti a fare scorrere un poco l’acqua una volta che l’erogazione verrà ripristinata. Per eventuali informazioni e segnalazioni è possibile contattare il numero verde Ireti 800 038038. In caso di maltempo l’intervento verrà effettuato il primo giorno utile alla stessa ora.