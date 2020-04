Chiusura Spazio 2, i sindacati “Forte preoccupazione”

Esprimono “forte preoccupazione” i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil di Piacenza su quanto emerso rispetto al futuro che il Comune di Piacenza ha previsto per “Spazio 2”, ossia la chiusura.

“Stiamo parlando di una struttura che ha dato risultati importanti nelle attività collegate all’orientamento al lavoro e, essendo un centro di aggregazione giovanile, anche in termini di socialità – scrivono i segretari confederali -. E’ preoccupante che l’amministrazione abbia deciso di sospendere, con la fine di aprile, anche le attività in essere senza prevedere alcuna continuità, con possibili ricadute occupazionali negative che stigmatizziamo nel modo più assoluto. Chiediamo di aprire un confronto e che lo spazio rimanga rivolto all’orientamento al lavoro, alla formazione professionale e all’aggregazione giovanile e che non subisca, come è purtroppo avvenuto per altre strutture analoghe, delle ‘mutazione genetiche’”.

“Considerando che anche in queste settimane difficili, Spazio 2 ha proseguito l’attività seriamente tramite gli strumenti digitali chiediamo con forza che venga garantita l’attività con stesse finalità individuate in passato”.