Ciclismo, anche 3 atleti del Cadeo Carpaneto al primo “Virtual Campionato Lombardo”

Ci sarà anche l’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto al primo “Virtual Campionato Lombardo”, la manifestazione virtuale per la categoria Juniores promossa dal coordinatore del settore tecnico della FCI Lombardia Stefano Pedrinazzi.

La corsa per il titolo si svilupperà sulla distanza di 40 chilometri; la partecipazione è libera sia per gli atleti regionali sia che non appartenenti a squadre della Lombardia e plurime, con il vincitore che sarà ovviamente il primo classificato tra i corridori lombardi. L’appuntamento, rigorosamente da casa, è per oggi, domenica 26 aprile, alle 12,30. Alla sfida virtuale parteciperanno anche tre portacolori dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto: a difendere i colori del team bresciano-piacentino saranno il bergamasco Daniele Anselmi, il brianzolo Andrea Piras e il bresciano Giosuè Epis. A seguirli e a stimolarli sarà il ds Matteo Freguglia.