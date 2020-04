Ciclismo, i nove Esordienti dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem

Nove “frecce” bresciane che scalpitano a casa sui rulli, ragazzi desiderosi – come tutti i loro coetanei e in generale tutti gli atleti e appassionati delle due ruote – di tornare in sella all’aria aperta per praticare il loro sport, il ciclismo.

E’ la formazione 2020 Esordienti dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem, guidata quest’anno dal direttore sportivo Angelo Agosti, lo scorso anno collaboratore della squadra di categoria e ora al timone di una rosa praticamente suddivisa in parti uguali tra le due annate (2006 e 2007). “La formazione dei primi anni – spiega Agosti – è tutta da scoprire e sulla carta dovrebbe essere competitiva. Francesco Baruzzi appare come il corridore più completo al momento e insieme a Ermando Boci ed Emanuele Quaresmini completa un trio vario , contando anche un velocista e un passista. Sono altresì sicuro del continuo percorso di crescita intrapreso da Emanuele Pedretti e Carlo Zanetti, già in progresso in questi mesi e altri due elementi veloci in grado di dire la loro. Nel complesso, è un gruppo già molto affiatato e unito”.

“Nei secondi anni – aggiunge il direttore sportivo bresciano – abbiamo un’ottima squadra. Nella scorsa stagione Giuseppe Smecca ha centrato buoni risultati con grande costanza, gli è mancata solo la vittoria che meritava. Anche quest’anno può far bene in una formazione anche in questo caso già affiatata; sotto il profilo del gruppo, fondamentale è l’apporto di Federico Facchini, un ragazzo che ascolta molto e coinvolge i compagni. Alessandro Barbieri e Fouad Rahim arrivano dal Mazzano: il primo è un ciclista molto generoso e adatto alle fughe, il secondo invece sta crescendo e viene da una stagione positiva a livello di piazzamenti”.

La rosa Esordienti dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem:

Secondi anni (2006): Alessandro Barbieri, Federico Facchini, Fouad Rahim, Giuseppe Smecca

Primi anni (2007): Francesco Baruzzi, Ermando Boci, Emanuele Pedretti, Emanuele Quaresmini, Carlo Zanetti

Direttore sportivo: Angelo Agosti

Dirigente accompagnatore: Giorgio Peli.