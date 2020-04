Cimiteri chiusi, a Gragnano volontari puliscono le tombe

“Abbiamo capito che per tanti concittadini non poter accedere cimiteri è davvero doloroso”.

Così commenta il sindaco Patrizia Calza per spiegare l’iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale di Gragnano (Piacenza) e che ha visto un gruppo di volontari svolgere lavori di pulizia, rimozione di fiori secchi e innaffiatura delle piante nei cimiteri del territorio locale.

“L’ordinanza regionale è chiara e non si può eludere. Le chiavi del cimiteri devono essere gestite solo dal personale comunale e dal gestore dei servizi cimiteriali per evitare l’ingresso non controllato”.

Chi è così pensato ad un nuovo servizio grazie alla collaborazione di due consiglieri comunali Matteo Provini ed Andrea Capellini e delle volontarie Auser Patricia Pierpauli, Amine Achraf, Elena Pagani e Manuela Settimio.

Il gruppo ha già provveduto alla pulizia di tutti cimiteri di Gragnano capoluogo e frazioni.

Se si protrarrà la chiusura per dettato normativo, i volontari procederanno ad un nuovo intervento.

“Ci auguriamo che possa essere di consolazione, ai nostri cittadini e ai familiari di chi è sepolto qui, sapere che qualcuno si prende cura dei Sepolcri dei loro cari, come si fosse “una cosa sola”, in attesa di potere accedere e provvedere personalmente” conclude il sindaco.