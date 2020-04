Come si evolve il Covid19? Da uno studio piacentino elementi utili per curare i pazienti

Coronavirus: da uno studio piacentino nuove speranze per la gestione dei pazienti.

Lo fa sapere la stessa Ausl di Piacenza e maggiori dettagli verranno forniti mercoledì mattina, alle 11, attraverso una diretta Facebook sulla pagina della Regione Emilia Romagna.

Ne parleranno l’assessore alla sanità, Raffaele Donini, il direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino e il primario di Radiologia dell’ospedale di Piacenza Emanuele Michieletti.

A lavorare sullo studio – pubblicato sulla rivista americana specializzata “Radiology” – l’equipe medica del primario piacentino che ha sottoposto a esami molti pazienti ricoverati al nosocomio in queste settimane di epidemia.

Come fare a sapere se un paziente positivo al Covid19, in fase iniziale della malattia, deve restare in ospedale perché rischia di peggiorare velocemente o se, invece, è possibile e sicuro curarlo a casa? Molti clinici in tutto il mondo, in queste settimane, si sono fatti questa domanda.

Una prima e importantissima risposta a livello internazionale arriva dall’ospedale di Piacenza che ha pubblicato in questi giorni lo studio sulla rivista riferimento globale del settore.

In particolare, mettendo a confronto i dati delle Tac e le informazioni del paziente, valutando la porzione sana del polmone, i medici forniscono ai colleghi di tutto il mondo indicazioni utili a capire se la persona peggiorerà o meno evitando di sottovalutare i casi dai sintomi lievi.

Sono stati esaminati i polmoni di ben 236 pazienti affetti dal virus, un campione quanto mai ampio vista l’incidenza della malattia nella nostra città.