Commercio, l’assessore Corsini “Vicini a gratuità suolo pubblico per bar e ristoranti”

“Un protocollo, condiviso con Comuni e associazioni di categoria, per consentire un allargamento verso l’esterno dello spazio a disposizione delle attività di ristorazione e bar, per compensare lo spazio che può essere perso. Sul tema della gratuità del suolo pubblico, dai primi incontri, mi pare ci sia la volontà di andare incontro a questa richiesta presentata dai pubblici esercizi e, perché no, anche per le attività commerciali”.

Questa la risposta dell’assessore al Turismo Andrea Corsini al question time del consigliere piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fratelli d’Italia) discusso in Aula in cui il consigliera si chiedeva che la Giunta intervenisse “per concedere l’utilizzo di suolo pubblico a titolo gratuito, o applicando un canone simbolico, a bar, ristoranti, gelaterie e pizzerie (e alle altre attività commerciali che sfruttano aree esterne)”.

“Le fasi successive al coronavirus, da qui in avanti, prevederanno sicuramente il distanziamento fisico, quindi necessariamente si dovranno posizionare i tavoli di bar e ristoranti in modo distanziato”, ha sottolineato Corsini. E Tagliaferri, da parte sua, ha ribadito come “sarebbe positivo anche per l’esecutivo regionale accogliere la proposta, che i Comuni recepirebbero con ampia soddisfazione pur di sostenere le attività in questione”.

TAGLIAFERRI “OPERATORI CHIEDONO SOLUZIONI URGENTI” – “Lo sappiamo, quello del turismo è un settore strategico per l’economia della nostra regione e certo non dobbiamo ripeterlo in quest’aula, ma forse vale la pena di ribadire che le soluzioni che ci chiedono gli operatori in questo momento sono urgenti e l’ultimo decreto del presidente del consiglio non tocca proprio il tema”. E’ il contenuto dell’interrogazione a risposta immediata in Aula, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che, partendo da alcune segnalazioni chiede “se siano stati inviati protocolli alle strutture ospedaliere (pubbliche, private e convenzionate) circa le procedure da adottare in caso di interventi, per l’accesso ad ambulatori e per le terapie da somministrare nei reparti non COVID-19, come ad esempio ai pazienti oncologici, ancora più fragili in questo momento”.

“Lungi dall’essere strumentale – continua il consigliere, la mia osservazione è ben suffragata da quella del sindaco di Rimini che certo non è un facinoroso esponente dell’opposizione. Ebbene cosa ha detto Gnassi: che “prima di tutto occorre darsi una svegliata, seria e non folkloristica” e se lo dice lui…Ora senza aver bisogno di citare altri, chiedo al presidente Bonaccini che siede nella cabina di regia nazionale di attivarsi e di fare presto affinché le misure adottate siano efficaci e pronte per far ripartire il turismo in questa regione proprio tenendo conto delle incertezze che gravano sulle previsioni degli arrivi e delle presenze di vacanzieri nei prossimi mesi”.

Un sistema del turismo che – sottolinea Tagliaferri – non è solo la costa. “Abbiamo sentito proporre stewart da spiaggia, si è aperto il dibattito tra i fautori e i detrattori del plexiglass tra gli ombrelloni…molte ipotesi sono al vaglio, alcune, sicuro, giornalisticamente più suggestive di altre. Il dato certo con il quale il settore dei pubblici esercizi dell’accoglienza e della ristorazione sarà quello del distanziamento sociale e l’attuazione delle misure di sicurezza che ancora saranno necessarie. Tra le misure attuabili con la collaborazione dello Stato e degli enti locali ci sarebbe la concessione del suolo demaniale ad uso gratuito, in deroga alle norme vigenti per garantire maggior spazio ai gestori di attività di somministrazione alimenti e bevande e servizi (stabilimenti, chioschi e campeggi). Stesso discorso si potrebbe fare per l’occupazione di suolo pubblico nei comuni che potrebbero sospendere questa tassa e consentire un allargamento “gestito” degli spazi all’aperto”.

“Chiedo pertanto – conclude il consigliere di Fratelli d’Italia – se la Giunta ritenga opportuno porre in essere ogni azione utile presso le autoritàÌ competenti al fine di concedere suolo demaniale in deroga – in accordo con i comuni e la soprintendenza – per tutte le attivitàÌ di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, chalet etc.). Al fine di uniformare le misure sul territorio regionale chiedo se sia previsto un intervento normativo in tal senso o se si intenda sollecitare una misura legislativa a livello nazionale”.

Dopo la risposta dell’assessore, il consigliere ribatte: “Intanto sappiamo, assessore, che oggi alle 12 lei ha presentato alla stampa le campagne di promozione delle bellezze turistiche regionali. Siamo assolutamente d’accordo con la promozione ma ci farebbe altrettanto piacere apprendere di misure operative sul campo affinché la promozione non rischi di rimanere una scatola vuota e i nostri imprenditori turistici rimangano con le mani in mano. Non possiamo permetterlo”.