Con il lockdown si accendono gli animi in casa: 26 interventi e 4 denunce dei carabinieri

Liti in famiglia e tra vicini: 26 interventi dei carabinieri a Piacenza.

Secondo quanto riporta l’Arma nel suo bollettino aggiornato, solo in 4 casi queste segnalazioni hanno però portato a denuncia. In particolare le pattuglie dei Carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza sono intervenute a Piacenza per discussioni e liti tra due vicini di casa e tra madre e figlio, a Castell’Arquato e Carpaneto Piacentino per accesi diverbi tra vicini di casa, a Ziano Piacentino per liti tra due conviventi, a Rottofreno per una discussione tra due anziani coniugi e a Borgonovo Val Tidone per placare la tensione tra padre e figlia, accesa probabilmente in seguito all’eccessivo uso di alcol da parte del genitore.

In tutti i casi – sottolineano i carabinieri -, per fortuna, i militari intervenuti sono riusciti a mediare, contribuendo a far spegnere la rabbia e calmare gli animi, finché le liti non sono rientrate.

Inoltre, non sono mancati gli interventi per liti in strada. Nel primo pomeriggio di ieri, 28 aprile, i Carabinieri della Stazione di Piacenza Levante sono infatti intervenuti in città nei pressi della stazione ferroviaria per una lite tra due persone. Uno dei due, un 44enne nato a Cagliari, residente in provincia di Lodi, ma di fatto senza fissa dimora, con precedenti di polizia, si rifiutava di fornire le proprie generalità, proferendo frasi ingiuriose e minacciose e tentando di colpire i militari con calci e pugni. L’uomo – riporta l’Arma -, con non poca fatica, veniva quindi bloccato e portato in caserma, per poi essere arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Nella giornata odierna è previsto il rito direttissimo al Tribunale di Piacenza.

“I divieti imposti alla mobilità delle persone – il commento a margine dei carabinieri -, che hanno determinato, di conseguenza, una convivenza forzata e prolungata dei nuclei familiari, hanno accentuato le situazioni di conflitto preesistenti, determinando un sommerso di violenze e maltrattamenti contro familiari e conviventi, e non solo”.