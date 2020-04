Con il portale “Synergie Italia” Cia lancia un ponte tra imprenditori agricoli e lavoratori anche stagionali

Un collegamento immediato tra chi cerca lavoro e le aziende agricole, proprio nel delicatissimo momento in cui le campagne hanno bisogno di mano d’opera in vista dei raccolti: lo propone la Cia (associazione italiana agricoltori) grazie all’intesa con Synergie Italia, uno specifico portale per mettere in contatto lavoratori e aziende agricole.

“L’emergenza Coronavirus – ricorda il Presidente Cia di Piacenza Franco Boeri – rischia di vanificare l’attività del settore primario; senza interventi concreti come i voucher per l’utilizzo di cassaintegrati e pensionati, si rischia seriamente di abbandonare nei campi tonnellate di frutta e verdura di stagione. La mancanza di manodopera nei campi è dunque un problema serio e, in attesa di soluzioni concrete dal Governo – ribadisce Boeri – Cia propone, sotto l’egida “Lavora con agricoltori Italiani”, una piattaforma di intermediazione per mettere in contatto, in tutte le regioni e le province, aziende agricole e lavoratori”.

“Per questo – chiarisce Boeri – il presidente di Cia-Agricoltori Italiani Dino Scanavino e il presidente di Synergie Italia S.p.A. Giuseppe Garesio hanno siglato un accordo valido su tutto il territorio nazionale per promuovere e potenziare le occasioni di impiego in agricoltura”.

“Il rapporto con Synergie Italia S.p.A., Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro ed Ente accreditato per le politiche attive del lavoro in quasi tutte le regioni italiane, qualifica l’azione che è mirata a dare una risposta concreta al fabbisogno di manodopera delle aziende agricole che, sempre di più, anche per le attività più comuni, necessitano di lavoratori con competenze adeguate”.

“Synergie Italia S.p.A. è tra i leader mondiali nel recruitment di professionalità in diversi settori produttivi. Attraverso la partnership con Cia mira a strutturare e consolidare una presenza anche nel settore agricolo.

Per questo- spiega Boeri- è stata creata un’apposita sezione dedicata al mercato del lavoro agricolo, facendo incontrare domanda e offerta in modo semplice, trasparente, efficace, sia attraverso contratti di somministrazione sia attraverso assunzioni dirette. Grazie all’intesa, sarà attivato anche un concreto supporto informativo/formativo alle imprese sul regime di somministrazione del lavoro, sulle migliori forme di inquadramento del personale, della contrattualistica e anche delle agevolazioni eventualmente accessibili per nuove assunzioni”.

“Utilizzare il sito (https://lavoraconagricoltoriitaliani.cia.it), è molto semplice: le aziende inseriscono la propria offerta di lavoro, indicando le caratteristiche professionali richieste, le mansioni da svolgere, luoghi e tempi, mentre il lavoratore dichiara semplicemente la propria disponibilità”.

“Il portale riconosciuto dal Ministero del Lavoro, consente pertanto a chi cerca occupazione di entrare in contatto direttamente con le aziende della propria provincia, e alle imprese di intercettare velocemente i candidati con la massima trasparenza e legalità”.

“In attesa di una soluzione efficace all’emergenza lavoro da parte dell’esecutivo, Cia – conclude Boeri – prova quindi a dare risposte alle esigenze di imprese e cittadini, prima tramite l’accordo con Synergie Italia per il lavoro agricolo e, ora, con una piattaforma che incrocia domanda e offerta nei campi”.