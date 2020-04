Conte “Nuovo decreto da 50 miliardi per famiglie e imprese. App immuni non obbligatoria”

“Sulla risposta sanitaria, il Governo ha elaborato una strategia in cinque punti: mantenere e far rispettare il distanziamento sociale e promuovere un utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale fino a quando non saranno disponibili terapia e vaccino; rafforzare le reti sanitarie del territorio; intensificare la presenza di covid hospital su tutto il territorio; uso corretto dei test, tamponi e test sierologici; rafforzamento della strategia di mappatura dei contatti sospetti“.

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando in Senato sull’emergenza coronavirus. Per quanto riguarda l’App per il tracciamento, questa “sarà offerta su base volontaria, non obbligatoria, faremo in modo che chi non vorrà scaricarla non subirà limitazioni o pregiudizi”.

FASE 2 – “Stiamo elaborando un programma di progressive riaperture che sia omogeneo su base nazionale e che ci consenta di riaprire buona parte delle attività produttive e anche commerciali tenendo sotto controllo la curva del contagio – ha spiegato Conte -. Si prospetta una fase molto complessa: dobbiamo procedere a un allentamento del regime attuale delle restrizioni che riguardano le attività produttive e commerciali e fare il possibile per preservare l’integrità e l’efficienza del nostro tessuto produttivo. I motori del Paese devono avviarsi, ma sulla base di un programma ben strutturato. Anche per le misure di distanziamento sociale ci saranno alcune modifiche, non ci sfugge la difficoltà per i cittadini nel continuare ad osservare regole dortemente limitative della loro libertà di movimento. Il ritorno alla normalità, pur con la gradualità necessaria è un’aspirazione comprensibile di tutti”.

“Stiamo elaborando – ha aggiunto – un programma di progressive riaperture che sia omogeneo su base nazionale e che ci consenta di riaprire buona parte delle attività produttive e anche commerciali tenendo sotto controllo la curva del contagio. La soglia del contagio non dece essere formulata in termini astratti, ma vogliamo che sia commisurata alla recettività delle strutture ospedaliere delle aeree di riferimento”.

ECONOMIA – “Questa emergenza – ha osservato il premier – sta incidendo sulle fasce più fragili e rischia di creare nuove povertà, non possiamo ignorare questo fenomeno che rischia di lacerare un tessuto sociale già provato. Abbiamo già compiuto alcuni passi, il Governo però è consapevole che questi interventi non sono sufficienti, occorre un sostegno alle famiglie e alle imprese prolungato nel tempo ancora più incisivo. In aggiunta ai 25 miliardi già stanziati, invieremo a brevissimo al Parlamento una ulteriore relazione con una richiesta di scostamento dagli obiettivi di bilancio per una cifra non inferiore a 50 miliardi di euro”.

MES – “L’Unione europea e l’Eurozona non possono permettersi di ripetere gli errori commessi nella crisi finanziaria del 2008, quando non si riuscì a dare una risposta comune – ha affermato -. Sull’ormai strafamoso Mes si è alimentato nelle ultime settimane un dibattito che rischia di dividere l’Italia in opposte tifoserie. Rifiutare la linea di credito che offre sarebbe un torto agli altri Paesi, ma l’Italia ha bisogno di altro”. Per Conte la risposta Europa “non può basarsi su accordi modesti come il Mes, uno strumento che ha fin qui espresso linee di finanziamento caratterizzate da forti condizionalità macro economiche, con imposizioni fiscali sempre più stringenti al soggetto finanziato. Tutte cose che ritengo inaccettabili, data la natura di questa crisi. Resto convinto che all’Italia serve altro. Ritengo che questa discussione debba avvenire in modo pubblico, trasparente, in Parlamento, al quale spetterà l’ultima parola”.