“Convocare anche a Fiorenzuola il consiglio comunale online”

“Convocare il Consiglio Comunale di Fiorenzuola, tramite piattaforma informatica così come hanno già fatto altri Consigli Comunali, sulla situazione sanitaria connessa all’emergenza Covid -19 e sulle conseguenze sociali ed economiche”.

E’ la richiesta del consigliere Nando Mainardi (Sinistra per Fiorenzuola): “Abbiamo, come tutti sappiamo, diversi e numerosi nodi problematici ancora davanti, che richiedono anche il contributo e la discussione del luogo istituzionale eletto dalle cittadine e dai cittadini. Poiché, inoltre, l’emergenza non ha e non avrà purtroppo tempi brevi, diventa necessario attivare gli spazi del confronto istituzionale e democratico con le modalità oggi consentite sul piano tecnologico”.

“Ripristinare l’attività del Consiglio Comunale sarebbe anche un modo ulteriore per dimostrare che l’emergenza in corso sì ha segnato tragicamente e a fondo la nostra comunità, ma non l’ha piegata”.