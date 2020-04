Coronavirus, anche il prestigioso Time parla del “modello Piacenza” ideato dal prof. Cavanna

Coronavirus, anche il prestigioso Time parla del “modello Piacenza” ideato dal professor Luigi Cavanna.

Le innovative metodologie messe a punto nella nostra provincia hanno conquistato la stampa estera, che ne ha parlato diffusamente di questi giorni. Ora, anche il Time, nella sua versione digitale, dedica un ampio servizio alla task force che cura a domicilio i positivi o i sospetti positivi, su indicazione del medico di famiglia.

Un approccio più aggressivo per debellare il coronavirus, ideato dal professor Cavanna, per evitare che i pazienti arrivino in ospedale già in condizioni critiche.