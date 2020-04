Coronavirus, dal Sap flaconi di gel igienizzante per il personale della Polizia

Gel igienizzante per il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile. La donazione arriva dal Sap (Sindacato Autonomo Polizia) di Piacenza, che fa sapere che da “lunedì scorso rappresentanti del sindacato stanno consegnando ad ogni singolo collega gel igienizzante mani, in flaconi da 100 ml, indispensabile per la tutela di ognuno di noi. E’ stata – prosegue il Sap – inoltre consegnata all’Ufficio Sanitario presso la Questura una confezione di gel mani contenente 50 flaconi, ulteriori rispetto a quanti distribuiti ad ogni singolo dipendente”.

“Il materiale igienizzante – informa il sindacato – è stato acquistato presso la Farmacia Navilli di piazza Cavalli. Nessuno di noi – continua -era preparato ad affrontare l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e, purtroppo, la velocità con cui il virus COVID 19 si sta propagando sull’intero territorio nazionale richiede un massiccio utilizzo di DPI il cui approvvigionamento risulta ora essere assai complesso. Con questa iniziativa – spiega quindi il Segretario Provinciale Marco Fusari – il SAP non intende certo sostituirsi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza o all’Istituto Superiore di Sanità bensì collaborare, nel proprio piccolo, fornendo un dispositivo di protezione individuale idoneo a limitare la diffusione di un virus che ci sta mettendo a dura prova”.

“La nostra iniziativa, in continuità con la distribuzione di mascherine lavabili della settimana scorsa, vuol tornare ad essere un gesto per manifestare vicinanza ai colleghi chiamati ogni giorno ad operare in uno scenario mai affrontato prima che sta mostrando criticità inimmaginabili. Con la certezza – commenta il Sap – che in questo difficile momento non esistano bandiere sindacali che possano dividerci e confidando che questa emergenza possa cessare al più presto, speriamo che il nostro impegno ed il nostro gesto vengano apprezzati”.