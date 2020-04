Coronavirus, dall’Associazione tartufai italiani mille euro all’Ausl di Piacenza

“L’Associazione nazionale tartufai italiani-Emilia Romagna ha voluto, in questo momento di grande emergenza e necessità legate alla pandemia di Covid 19, concretizzare la propria presenza in Regione devolvendo mille euro a favore dell’Ausl di Piacenza”.

Lo dichiara in una nota stampa il presidente regionale Giuseppe Crescente, che aggiunge: “Abbiamo voluto sostenere il nostro ospedale in un momento così impegnativo e difficile e ringraziare tutti i sanitari e il personale che ogni giorno lotta per curare i nostri concittadini”.