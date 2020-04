Coronavirus, ecco tutti i rinvii e le proroghe delle scadenze

Rinvii e proroghe scadenze, ecco lo schema condiviso dai sindaci di Piacenza

Riguardo i provvedimenti assunti nei giorni scorsi dal Governo, ecco un utile riassunto delle novità.

1. DOCUMENTI DI IDENTITA’ – PERMESSO di SOGGIORNO – TESSERINI DI CACCIA

– CARTA DI IDENTITA’ (anche ELETTRONICA), PASSAPORTO, PORTO D’ARMI, LIBRETTO DI PENSIONE, PATENTINO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI: se scaduti dal 17 marzo 2020 in poi PROROGA fino al 31 agosto 2020. La validità per l’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

– CERTIFICATI, ATTESTATI, PERMESSI, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI e ATTI ABILITATIVI: in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 PROROGA al 15 giugno 2020. Sono compresi, ad esempio, permessi ZTL e la concessione di suolo pubblico

– PERMESSO di SOGGIORNO in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 PROROGA fino al 15 giugno 2020. Solo dopo tale data si potrà richiedere il rinnovo

– TESSERINI DI CACCIA (stagione venatoria 2019/2020) PROROGA al 22 maggio per la restituzione

2. PRATICHE SOCIALI

– BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS: I consumatori che hanno il bonus in scadenza tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020, possono rinnovare la domanda entro i 60 giorni successivi al termine della scadenza originaria prevista

– ATTESTAZIONI ISEE e AUTOCERTIFICAZIONI REDDITO in scadenza il 31 marzo 2020 (o presentati nel 2019): PROROGA fino al 30 giugno. La scadenza degli attestati ISEE presentati nel 2019 è prorogata fino al 30 giugno 2020

– PAGAMENTO CARTELLE e INGIUNZIONI FISCALI: se scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020: PROROGA al 31 maggio Nessun rimborso per quanto già eventualmente versato

3. BOLLO AUTO – PATENTI E ALTRI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE

– BOLLO AUTO: pagamento rinviato al 30 giugno 2020 per i bolli in scadenza a marzo e aprile

– PATENTE e CERTIFICATI IDONEITA’ ALLA GUIDA per ciclomotori scaduti al 17 marzo 2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020 PROROGATI fino al 31 agosto 2020. Vale ance per le patenti rilasciate da uno Stato dell’Unione Europea e intestate a residenti in Italia

– FOGLIO ROSA scaduto o in scadenza tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 PROROGA fino al 30 giugno 2020. Per le restrizioni agli spostamenti NON CONSENTONO Non è comunque consentito lo spostamento per lezioni di guida

– REVISIONE DEL VEICOLO SCADUTA o in scadenza entro il 31 luglio 2020 PUOI CIRCOLARE fino al 31 ottobre 2020, senza revisione

– PAGAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA: per le sanzioni notificate (a casa) o contestate (dal vigile) dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020 RIDOTTO del 30% se effettuato entro 30 GIORNI dalla contestazione o notifica

– ATTESTATO per GUIDARE l’AUTOTRENO: PROROGA fino al 15 giugno 2020 per tutte le autorizzazioni o licenze per trasporto merci o persone; autorizzazioni sanitarie per trasporto di animali, alimenti o rifiuti; attestato per guidare autotreni e autoarticolati con massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate (per i conducenti over 65); attestato per guidare autobus, autocarri, autotreni o autoarticolati per trasporto persone (per conducenti over 60)

– CQC e CFP ADR (abilitazioni professionali per autotrasportatori) con scadenza tra il 23 febbraio e il 29 giugno 2020 PROROGA al 30 giugno 2020

– ASSICURAZIONE RCA (Responsabilità civile auto): per le polizze in scadenza tra il 17 marzo e il 31 luglio 2020, è portato a 30 giorni il periodo entro cui l’assicurazione è comunque operante (normalmente è 15 giorni)

– RICORSI E SCRITTI DIFENSIVI: il termine per la presentazione di ricorsi e scritti difensivi per sanzioni e contravvenzioni è sospeso dal 10 marzo al 3 aprile 2020