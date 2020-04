Coronavirus, Rancan (Lega) “Bonaccini pensa al dopo? Si confronti con l’opposizione”

“Il governatore Stefano Bonaccini sta già pensando al “dopo emergenza” e a norme per ripartire, onde evitare la carestia? Bene, noi ci siamo e non vediamo l’ora di lavorare per dare un futuro ai cittadini e al territorio emiliano-romagnolo”.

Lo dice il capogruppo della Lega in Regione Emilia Romagna, Matteo Rancan.

“Tuttavia è bene che Bonaccini passi dalle parole ai fatti e convochi subito al tavolo per la ripartenza economica anche le forze d’opposizione di centrodestra. Non c’è nulla di più dannoso che l’uomo solo al comando in una fase delicata come questa. Bonaccini potrà anche credersi un “Dio”, ma la realtà dice che non lo è. Deve confrontarsi con tutti, glielo impongono il milione di cittadini emiliano-romagnoli che hanno votato centrodestra chiedendo a noi di rappresentarli e tutelarli”.