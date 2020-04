Coronavirus, Speranza “Restrizioni prorogate fino al 13 aprile”

Misure di restrizione e contenimento del coronavirus prorogate fino al 13 aprile. A dirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto nell’informativa in Senato sulla situazione dell’emergenza in Italia.

“I dati migliorano ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi – ha dichiarato -. L’allarme non è cessato e per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali e degli spostamenti individuali”.

“La ripresa – ha aggiunto il ministro – sarà prudente e graduale. Finita la fase emergenziale per un periodo non breve dovremo saper gestire una fase di transizione per questo sarà indispensabile graduare la riduzione delle attuali misure di limitazioni, bisogna evitare che ci siano nuovi e gravi focolai di infezione”.

“La fase di convivenza con il virus andrà gestita con il Comitato tecnico-scientifico – ha quindi precisato -, sbagliare i tempi o anticipare alcune mosse finirebbe per vanificare il lavoro fatto in queste difficilissime settimane”.