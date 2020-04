Da Anpas Emilia Romagna uova pasquali per il pronto soccorso di Piacenza

Nella mattinata del 10 Aprile, Paolo Rebecchi Responsabile Regionale della Protezione Civile di ANPAS Emilia Romagna, con una rappresentanza dell’associazione, si è recato in Pronto Soccorso dell’Ospedale di Piacenza, per portare le uova pasquali gentilmente donate da ANPAS Emilia Romagna e Croce Verde di Castelnovo, in collaborazione con l’Azienda Novi.

Le uova verranno donate inoltre in diverse strutture e presso le 14 Pubbliche Assistenze della Provincia di Piacenza. Un gesto semplice che esprime un valore simbolico di gratitudine al personale del Pronto Soccorso di Piacenza. Rebecchi ha elogiato il lavoro di tutta l’Azienda Sanitaria, evidenziando l’operato del Reparto di Pronto Soccorso: “E’ un ambiente che conosciamo, perché tutti i pazienti che abbiamo trasportato in urgenza in questi anni sono passati di lì; con questo gesto simbolico vogliamo ringraziare tutte le componenti, nessuna esclusa, partendo dai Medici, passando per gli Infermieri, il personale delle Pulizie, gli Autisti, i Tecnici, gli Oss, i Barellieri Interni, e così via. Da cittadino possiamo dire che “se un motore funziona è merito di tutti gli ingranaggi, nessuno escluso. Questo periodo che stiamo attraversando credo abbia mostrato cuore e coraggio di chi opera incessantemente”.

Rebecchi per la consegna delle uova pasquali, ha incontrato la Coordinatrice del Pronto Soccorso Paola Nassani, e per una coincidenza di turni, un gruppo di infermieri in servizio tra cui anche Valentina Rebecchi, sorella proprio di Paolo. I due fratelli, sono entrambi in prima linea dall’inizio di questa emergenza. Età diverse, lavori differenti, ma entrambi rivolti al soccorso, a chi sta male, a chi soffre. Valentina, dopo un breve periodo da volontaria durante gli studi, decide di trasformare la sua passione in un lavoro e diventa infermiera, da anni impegnata proprio al Pronto Soccorso di Piacenza. Paolo, è da oltre 20 anni membro di Croce Bianca Piacenza, e dopo aver svolto vari incarichi di Responsabilità presso ANPAS, oggi è Responsabile Regionale della Protezione Civile della medesima organizzazione e Coordinatore per la Provincia di Piacenza.

Entrambi hanno caratteri molto forti e decisi, ma come dice chi li conosce bene, sempre disponibili con chiunque. Una bella storia di ennesima umanità che caratterizza la nostra città, nella speranza che tutto questo possa finire presto.