Da Confapi e l’azienda Bardini 120 uova di cioccolato per i bimbi di Pediatria

Con l’arrivo della Pasqua, arriva anche una donazione di Confapi Industria Piacenza.

“Si tratta – spiega Confapi – di 120 uova di cioccolato che, grazie alla collaborazione con l’azienda associata “Bardini Cioccolaterie” di Graziano Balduzzi, verranno donate ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Piacenza e al personale medico e infermieristico della struttura.

“La consegna – informa il gruppo di imprese piacentino – avverrà in questi giorni: sarà il “Guglielmo da Saliceto” a recarsi nell’azienda di Balduzzi per prendere tutte le uova e distribuirle poi nei reparti”.

“L’idea è nata perchè tutti stiamo attraversando questo grande momento di difficoltà – spiega Balduzzi – non è semplice per nessuno, ma sicuramente lo è ancora meno per i bambini che attualmente si trovano ricoverati in ospedale. È così che abbiamo pensato a un dono: Pasqua si avvicina e qual è l’oggetto del desiderio più caro ai bambini se non l’uovo di cioccolato? Ecco allora che insieme a Confapi Industria Piacenza, di cui faccio parte, ho pensato di donare 120 uova pasquali”.

“Il regalo – aggiunge Confapi – sarà indirizzato in primis ai giovanissimi pazienti ricoverati in Pediatria, ma anche al personale medico e infermieristico del “Guglielmo da Saliceto” che in queste settimane è in prima linea a combattere l’emergenza del coronavirus. Per Confapi Industria Piacenza questa è una nuova donazione, dopo quella da 120mila euro indirizzata sia agli ospedali di Piacenza e Castelsangiovanni che all’hospice “La Casa di Iris”: grazie alla generosità di un gruppo di imprenditori dell’associazione guidata da Cristian Camisa infatti erano stati acquistati due ventilatori polmonari muniti di carrello e braccio e un monitor multi-parametrico destinati a sei posti letto, di cui due di intensiva e quattro di semi intensiva, cinque monitor per la misurazione dei parametri vitali destinati alla terapia intensiva, 600 indumenti di protezione destinati al personale in attività sui mezzi di soccorso, 185 flaconi di prodotti per la disinfezione, una ventina di tablet e 300 mascherine”.