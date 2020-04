Da “La matita parlante” un sorriso al volo per gli operatori sanitari VIDEO

L’associazione La matita parlante dedica il I Maggio ai lavori della sanità.

I giovani adulti con autismo ad alto funzionamento hanno creato per l’occasione “Un sorriso al volo”, storia fatta di immagini e suoni. Il video racconto è stato pubblicato sulla pagina ufficiale come omaggio ai professionisti impegnati nel contenimento del coronavirus. “Il nostro – scrivono gli autori – vuol essere solo un piccolo gesto di affetto e di solidarietà per far sentire il nostro supporto e sostegno agli operatori sanitari che in questo periodo difficile stanno lavorando senza tregua”.

“Vogliamo dire grazie ai dottori, agli infermieri e a tutti coloro che lavorano nell’ambito sanitario e dedicare loro un pensiero speciale in occasione del I Maggio, con la speranza che questa storia possa far nascere sul loro volto un sorriso”.