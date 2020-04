Da lunedì anche a Piacenza i tamponi in auto per certificare le guarigioni dal virus

Da lunedì a Piacenza sarà potenziata l’attività di tamponi per valutare in tempi più rapidi le persone clinicamente guarite dal coronavirus e diminuire l’attuale lista d’attesa che si è creata per le migliaia di richieste.

L’Azienda Usl di Piacenza è riuscita a incrementare la capacità dei propri laboratori di processare i tamponi e potrà quindi introdurre la metodologia ‘drive through’ dal 20 aprile. “Stiamo lavorando, in sinergia con la Protezione Civile e il Comune di Piacenza, per attivare – spiega il direttore generale Luca Baldino – una tensostruttura davanti al Palabanca di via Tirotti”. Qui potranno recarsi le persone che devono fare i tamponi per essere dichiarate guarite a tutti gli effetti”.

“Finora abbiamo applicato le massime risorse possibili, aprendo cinque ambulatori dedicati a questa attività: due a Piacenza, uno a Fiorenzuola, uno a Podenzano e uno a Borgonovo. Il collo di bottiglia è sempre stata la capacità dei Laboratori di poter processare i campioni, che dipende dalle forniture limitate dei reagenti. Non riuscivamo a fare più di 300/ 350 esami al giorno. Dalla prossima settimana potenziamo le disponibilità e quindi introdurremo anche la modalità ‘drive through’. Ringrazio il personale del Laboratorio analisi che, una volta ricevuto il materiale necessario, si è messo a disposizione per lavorare 24 ore su 24, sette giorni su 7“. All’inizio saranno disponibili circa 120 posti al giorno, ampliabili fino a 400 se ci sarà disponibilità di reagenti per analizzare i tamponi.

I cittadini che hanno già prenotato un appuntamento non devono fare nulla. Saranno gli operatori Ausl a richiamare direttamente le persone. L’efficacia del sistema è già stata testata in altre province della Regione: il cittadino contattato dovrà presentarsi con la propria auto e, senza scendere dal mezzo, sarà affiancato da un operatore sanitario per effettuare il test. La modalità di prenotazione del tampone rimane al momento la stessa: chi ha ottenuto dal proprio medico il certificato di guarigione deve chiamare il numero 800.651.941. Sarà eventualmente l’operatore a proporre la modalità ‘drive through’ quando disponibile.

L’introduzione progressiva del nuovo sistema permetterà quindi di ridurre i tempi d’attesa e anticipare alcuni degli appuntamenti già prenotati.