Dal panificio “Dal Pistinar” tutti i giorni pane e focaccia alla Croce Rossa

Sono tantissimi i volontari della Croce Rossa di Piacenza che, affiancando il lavoro dei dipendenti, si sono resi disponibili a prestare servizio in questa emergenza sanitaria.

E sempre più sono le storie di quotidiana solidarietà che vanno a formare un intreccio tra soccorritori, aziende, piccoli imprenditori, privati e popolazione. Da più di un mese, esattamente dall’8 marzo scorso, al panificio “Dal Pistinar” di via Gramsci a Piacenza, ogni giorno alle 13 viene preparata una generosa razione di pane e focaccia, tutto quel che rimane invenduto durante la mattinata, per essere consegnata ai volontari della Croce Rossa di Piacenza.

“Eravamo soliti consegnare tutto l’invenduto alla Caritas – spiega il titolare, il panettiere Guido Tagliaferri – poi, proprio dall’8 marzo la mensa per i poveri è stata chiusa. Abbiamo quindi preso contatti con la Croce Rossa e la Protezione Civile, optando di destinare a loro il nostro invenduto”. “Pane e focaccia fresco di giornata vengono quindi consegnati ai volontari che lo vengono a prendere quotidianamente – prosegue il panettiere – sia come alimento per chi opera in prima linea sia per essere distribuito a chi ha bisogno”.