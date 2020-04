Dal Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia 900 mascherine al Comune di Bettola

Gruppo Piacentino

Il Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia consegna 900 mascherine chirurgiche al comune di Bettola

Nell’ambito delle azioni di solidarietà per far fronte all’emergenza Covid-19 ed alle sue tragiche conseguenze, il Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia ha acquistato e donato al Comune di Bettola 900 mascherine chirurgiche da consegnare ai giovani volontari che si appoggiano alla Croce Rossa di Farini ed alla Pubblica Assistenza Valnure di Ponte dell’Olio e si sono resi disponibili per la consegna di generi alimentari e farmaci.

Alla consegna erano presenti il Presidente del club rotariano Andrea Salvi, la Presidente eletta del club Andreina Cavanna ed il Sindaco di Bettola Paolo Negri, che ha voluto ringraziare l’Associazione per il contributo offerto.