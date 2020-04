De Micheli “Bonus di 200 euro per l’acquisto di biciclette e monopattini”

“Stiamo studiando un buono di 200 euro per chi risiede nelle città per l’acquisto di bici tradizionali, elettriche e a pedalata assistita, oltre ad altri mezzi a propulsione prevalentemente elettrica come i monopattini. Vogliamo promuovere una nuova mobilità urbana, incentivando tutte le modalità più ecologiche, per migliorare la qualità della vita nelle nostre città”.

Lo ha detto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la piacentina Paola De Micheli, intervenendo nel corso del question time alla Camera. Il bonus riguarderebbe i residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 60.000 abitanti: “Ho proposto – spiega De Micheli – l’adozione di un pacchetto di misure nel prossimo Decreto per incentivare i mezzi urbani alternativi, anche attraverso le necessarie modifiche al Codice della Strada per consentire l’apertura di piste ciclabili anche in via transitoria solo con segnaletica orizzontale e una diffusione più ampia nelle aziende del mobility manager con il compito di consigliare le migliori modalità di trasporto per i dipendenti”.

“Dalla crisi che stiamo affrontando abbiamo un’occasione importante: cambiare il nostro stile di mobilità, sperimentando soluzioni a basso impatto ambientale”.