De Micheli “I fidanzati potranno incontrarsi, no a spostamenti verso le seconde case”

Nella Fase due sarà possibile spostarsi anche per andare a trovare i fidanzati, ma non si potranno raggiungere le seconde case.

Lo ha precisato la ministra dei Trasporti e Infrastrutture, la piacentina Paola De Micheli, intervenendo alla trasmissione “La vita in diretta” su Rai 1. Parlando dei “congiunti” ai quali si potrà fare visita, richiamati nell’ultimo decreto firmato dal premier Conte, De Micheli ha spiegato che “sono persone con le quali si intrattengono rapporti affettivi stabili, anche se non formalizzati sul piano giuridico, quindi penso ai fidanzati. E’ del tutto evidente che una dicitura così ampia richiama alla responsabilità delle persone, perché chi dichiara che sta andando a visitare una fidanzata e poi fa un’altra cosa, non solo si assume una responsabilità nei confronti della propria salute ma anche verso la salute degli altri”.

Non si potranno invece raggiungere le seconde case, “in attesa che i risultati di contenimento migliorino”.