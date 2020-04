Donati 3 monitor multiparametrici, tute, mascherine e gel igienizzanti dal Lions Club di Castello

Preziosa donazione del Lions Club Castel San Giovanni per l’ospedale di Castel San Giovanni.

In collaborazione con il Lions Club Satellite Valtidone sono stati acquistati: 3 monitor multiparametrici progettati per essere utilizzati per il monitoraggio, la visualizzazione, la revisione, la memorizzazione e dotato di relativi allarmi legati ai parametri fisiologici dei pazienti, 150 dispositivi di protezione individuale suddivisi tra tute e mascherine ffp2, taniche di gel igienizzante mani e soluzioni idroalcoliche.

“Con questo gesto vorremmo dimostrare il nostro sostegno alla grande battaglia che tutto il personale ospedaliero, nessuno escluso, sta combattendo per la nostra comunità – hanno detto i rappresentanti Lions Club Castel San Giovanni -, donando sia attrezzature utili al personale per la salvaguardia della propria salute, e allo stesso tempo attrezzature, quali i monitor, per la salute del paziente”.