Auto contro un muro a Colonese, giovane ferita. Scontro auto-furgone all’incrocio

Due incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, si sono verificati nel pomeriggio del 28 aprile in città e provincia.

A Piacenza, poco dopo le 17, un furgone Iveco e una Lancia Dedra si sono scontrati all’incrocio tra via Trebbia e via Monte Ragola (nella foto la scena dell’incidente). Forse una mancata precedenza all’origine del sinistro; sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza, ma fortunatamente nessuno ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia Locale di Piacenza.

Quasi contemporaneamente si è verificato un secondo incidente, questa volta lungo la strada provinciale 35 che collega il borgo di Grazzano Visconti all’abitato di Niviano, più esattamente all’altezza della frazione Colonese. Qui una giovane di 19 anni ha perso il controllo della sua piccola utilitaria uscendo di strada e sbattendo contro un muro. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con l’autoinfermieristica e l’ambulanza della Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro. Fortunatamente la giovane, sebbene sotto shock, non ha riportato gravi conseguenze ed è stata condotta al pronto soccorso di Piacenza per accertamenti. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo andato distrutto nell’impatto.