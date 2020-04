Ecco i nuovi 29 impiegati amministrativi di palazzo Mercanti. Pubblicata la graduatoria definitiva

Si è ufficialmente conclusa la procedura di selezione di 29 nuovi impiegati amministrativi in forze a palazzo Mercanti.

Al concorso, indetto per lo scorso autunno, si erano iscritti on line 2100 candidati, provenienti anche al di fuori della provincia di Piacenza.

Tra preselezione, prova scritta e orale l’iter si è concluso il 27 marzo e la graduatoria ufficiale è stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune.

La graduatoria comprende in realtà 52 nominativi, non solo i 29 che hanno, di fatto, passato la selezione per il Comune di Piacenza.

Verrà infatti utilizzata ogni qualvolta l’Amministrazione avrà necessità di costituire rapporti di lavoro, previsti dalle vigenti norme contrattuali, per assumere personale con il profilo di Addetto amministrativo-contabile a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o parziale.

La graduatoria avrà la validità di due anni a decorrere dalla data di sua pubblicazione all’Albo pretorio on-line del Comune.