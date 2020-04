Ecipar organizza un corso gratuito per diventare progettista meccanico

In questo momento così delicato, è necessario dare rilevanza alle occasioni di formazione gratuita che possono aiutare tutti coloro che vogliono migliorarsi nel lavoro e nelle opportunità di crescita professionale. Ecipar di Piacenza organizza il corso gratuito per diventare progettista meccanico, finanziato dalla Regione Emilia Romagna e dal Fondo sociale europeo.

Il corso rilascia attestato professionale di qualifica previo superamento dell’esame finale. Inoltre è previsto un monte ore di stage in azienda o di projectwork. Il corso potrà essere erogato anche in modalità e-learning date le attuali restrizioni, basterà quindi un pc o un tablet, o addirittura uno smartphone con connessione attiva per partecipare alle lezioni.

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 aprile. contattando Ecipar di Piacenza all’indirizzo mail formazionesuperiore@eciparpc.it oppure al numero 0523572240 o ancora visitando il sito www.eciparpc.it. (nota stampa)