Equipe psicosociale d’emergenza, 700 richieste d’aiuto “Ora il timore è uscire di casa”

L’epidemia di coronavirus ha fatto emergere tutte le nostre fragilità, sia fisiche che psicologiche.

Il timore di ammalarci o di poter perdere i nostri cari, la paura di restare senza lavoro e non riuscire a far fronte alle spese, così come le difficoltà di dover gestire una quotidianità pesante, magari con figli a casa da seguire tutto il giorno: una condizione di stress continuo difficile da metabolizzare, imprigionati tra 4 mura senza la possibilità di sfogarsi neppure con una passeggiata.

Per dare una risposta a queste nuove esigenze, l’Ausl ha attivato oltre un mese e mezzo fa un servizio di supporto psicologico, l’équipe psicosociale emergenza composta da 25 professionisti e coordinata da Paola Frattola.

Sono state 700 le consulenze fornite dall’équipe, spiega la dottoressa Frattola, per la maggior parte (2/3) a donne, mente per la parte restante a uomini.

“Abbiamo contattato tutte le famiglie che hanno subito un lutto. In alcuni casi le situazioni sono state davvero complesse: c’è chi ha perso entrambi i genitori, così come persone anziane che hanno, purtroppo, perso il coniuge che si occupava di assisterli nella vita quotidiana. Tra i nostri assisti anche – continua – genitori che dovevano comunicare ai propri figli la morte del papà o della mamma. Il servizio è stato svolto ovviamente telefonicamente, nel rispetto delle normative attuali, attivando quando possibile delle videochiamate, in modo da poter rendere più agevole ed efficace il nostro lavoro consentendoci di valutare lo stato emotivo del paziente e ad entrare maggiormente in empatia”.

L’équipe ha seguito e tutt’ora segue anche gli operatori sanitari (15% dei servizi eseguiti) impegnati in prima linea nella lotta al coronavirus.

“In loro abbiamo riscontrato, soprattutto nella fase iniziale, lo stato di ansia e di iperattivazione, la difficoltà di riuscire a staccare anche psicologicamente – dice – da una situazione caratterizzata anche dal senso di impotenza e di sopraffazione, nel riuscire a far fronte all’arrivo continuo di tanti pazienti. Adesso stiamo cercando di aiutarli a superare il rischio di burnout, anche se il personale sanitario ha una soglia alta di tolleranza rispetto allo stress”.

Il servizio Ausl ha poi supportato cittadini già seguiti dai servizi, con patologie fisiche e psichiche pregresse, mettendoli in collegamento con la rete aziendale sanitaria che ha dovuto riorganizzarsi durante l’emergenza, ma non solo.

“Abbiamo ricevuto tante richieste di aiuto anche da cittadini con crisi d’ansia, dovute al timore di ammalarsi – racconta la dottoressa Frattola -, con difficoltà respiratorie e iperventilazione dovute in realtà a crisi di panico, e non al coronavirus. Abbiamo registrato lo stesso fenomeno anche in operatori sanitari che hanno frainteso questi segnali, pur essendo dei professionisti. Ma questa patologia è imprevedibile, i sintomi possono tanti…Ora, però, c’è anche chi, in vista della ripresa prevista per le prossime giornate, ha paura di uscire”.

Come gestire questa situazione di incertezza, che comunque durerà ancora settimane?

“Cercando di adottare una serie di strategie di contenimento dello stress, stabilendo una propria routine quotidiana di attività – suggerisce la dottoressa – e concentrandosi su quelle che sono le proprie risorse e su cosa poter fare qui e ora, così come è utile pensare a come, in passato, si è fatto fronte a momenti di difficoltà”.

Una sfida, quella di sfruttare i propri punti di forza e riscoprire nuove potenzialità, che accomuna pazienti e lo stesso sistema sanitario che li deve supportare.

“L’azienda non ha ridotto i propri servizi ed ha continuato a far fronte – ricorda il dottor Luca Brambatti, responsabile del programma di psicologia clinica e di comunità dell’Ausl di Piacenza – alle urgenze, non abbiamo mai smesso di lavorare”.

Ma il percorso di adattare prestazioni e attività di supporto non si è ancora concluso, perché ricorda Brambatti, anche se il picco dell’emergenza ora è passato, “ci sarà anche un dopo” di cui occuparsi.