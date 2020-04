Esce dal supermercato e accusa un malore, muore un 63enne

Erano da poco passate le 13 di sabato 18 aprile quando un uomo di 63 anni, all’angolo tra via Carducci e via Bressani, nei pressi delle Poste di Fiorenzuola D’Arda, si è accasciato in mezzo alla strada perdendo conoscenza. Il sessantatreenne era appena uscito da un vicino supermercato, aveva percorso circa 200 metri, aveva appena finito di fare la spesa, e c’era andato a piedi, in quanto poco distante dalla propria abitazione.

I passanti, che l’hanno trovato riverso a terra svenuto, hanno immediatamente dato l’allarme. La Centrale Operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza infermieristica del pronto soccorso del vicino ospedale e l’ambulanza della Pubblica Assistenza Val D’Arda. I soccorritori hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione cercando di strappare alla morte l’uomo.

Nel mentre, una pattuglia della Polizia Locale di Fiorenzuola e due auto dei carabinieri si sono fermate per essere d’aiuto ai soccorritori e per tenere alla larga i curiosi.

Dopo oltre mezz’ora di manovre salvavita i sanitari purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 63enne.