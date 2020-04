Falsificava ricette per acquistare farmaci oppiacei: denunciato un 58enne

Falsificava le ricette per acquistare un farmaco oppiaceo: denunciato.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Monticelli d’Ongina hanno denunciato un uomo di 58anni, residente in provincia di Piacenza, disoccupato, incensurato, per falsità materiale in certificati commessa da privato.

Nel periodo tra il 20 marzo e la metà di aprile 2020 – riporta l’Arma -, l’ uomo si sarebbe recato in varie farmacie della bassa piacentina per acquistare, con false ricette mediche, 300 bustine di un oppiaceo utilizzato per scopi analgesici, contenente paracetamolo e codeina. Il farmaco – spiegano i carabinieri – è di solito utilizzato per sintetizzare una sostanza stupefacente artigianale, attualmente molto diffusa nel mondo giovanile.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe dunque falsificato le ricette indicando il proprio medico curante, ovviamente all’oscuro di tutto, ed esibendole nelle varie farmacie.

I militari di Monticelli d’Ongina, inoltre, in casa – nella scarpiera – e nell’auto del 58enne, hanno trovato 41 scontrini per l’acquisto del farmaco, 11 ricette falsificate, tutte datate aprile 2020, con firma falsa del medico curante, e numerosi involucri già utilizzati dello stesso farmaco.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Piacenza per falsità materiale in certificati.