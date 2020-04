Famiglie affidatarie, al via un “punto virtuale” di ascolto e confronto

“A seguito della sospensione delle attività che prevedono contatti diretti tra le persone introdotta dal Dpcm dello scorso 9 marzo e anche in risposta alle recenti raccomandazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, abbiamo pensato a un intervento di supporto virtuale per le famiglie affidatarie”.

Così l’assessore ai Servizi sociali, Federica Sgorbati segnala l’avvio del “Punto virtuale per l’ascolto e il sostegno dell’affido familiare” che sarà attivo nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 17 alle 18.

E aggiunge: “In questo difficile momento, è assolutamente necessario sviluppare un sinergico lavoro di rete a sostegno delle famiglie affidatarie che stanno vivendo una situazione molto particolare causata dall’emergenza sanitaria. Per tale ragione l’Unità operativa Minori in collaborazione con l’associazione “Dalla parte dei bambini” offrirà e garantirà uno spazio di confronto e ascolto per affrontare qualsiasi necessità”.

Per usufruire di tale spazio – informa l’Amministrazione – sarà sufficiente inviare una email di prenotazione allo Sportello Informa famiglie&bambini (informafamiglie@comune.piacenza.it), allo Sportello informativo dei Servizi sociali (puntoinfo.viamartiri@comune.piacenza.it) o all’associazione Dalla parte dei bambini (info_accoglienza@libero.com).

Successivamente verranno organizzati contatti telefonici o videoconferenze con l’assistente sociale referente dell’affido familiare (email elena.abbruzzese@comune.piacenza.it, cell. 3402457864) e un volontario dell’associazione Dalla parte dei bambini.

Il nuovo servizio – conclude il Comune – rappresenta uno strumento a sostegno dell’attività dello Sportello “Punto affido e adozione” in collaborazione con il Centro per le Famiglie.