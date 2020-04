Fase due, il Comune pensa ad agevolazioni fiscali e riduzione del plateatico

“Stiamo lavorando alla ripartenza”. E’ l’annuncio serale dalla pagina facebook personale del sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri.

Nessuna nota polemica o protesta nei confronti del Governo nazionale come nell’intervista rilasciata al giornale “La Verità”, ma la volontà di prepararsi alla fase due dell’epidemia.

Il primo cittadino anticipa che saranno introdotte “agevolazioni fiscali anche sulle imposte comunali, o per sostenere chi verrà penalizzato dalle misure di distanziamento sociale che certamente saranno previste nella “fase 2”, per esempio intervenendo sul costo e sull’estensione del plateatico”.

Ecco il messaggio integrale:

In queste settimane di emergenza, paura e dolore ho sempre pensato che occorresse lavorare con unità d’intenti. I cittadini ci chiedono di decidere con saggezza e buon senso, di essere all’altezza della situazione e di fare di tutto perché questa crisi si risolva nei tempi più rapidi possibili.

Arriverà il momento in cui ci giudicherete per come abbiamo affrontato questa emergenza, per le decisioni che abbiamo preso in ogni fase della crisi, per come ne siamo usciti. Nessuno intende sottrarsi al giudizio sul proprio operato, ma oggi sono ancora troppe le decisioni vitali e impellenti da prendere e tutti dobbiamo restare concentrati sulle soluzioni.

Io credo che occorra essere responsabili e razionali, e che vada preparata con anticipo la “fase 2” per rispondere alla necessità di rimettere in moto l’economia. Dovremo intervenire chirurgicamente (non è pensabile risolvere la questione con un unico provvedimento da Roma, uguale per tutto il Paese e per tutti i settori) con misure che andranno attivate in modo tempestivo.

Per questo stiamo elaborando un piano territoriale per dare un aiuto immediato e concreto anche alle piccole aziende, alle attività commerciali, a chi ha subito i maggiori danni. Stiamo lavorando – per esempio – per offrire agevolazioni fiscali anche sulle imposte comunali, o per sostenere chi verrà penalizzato dalle misure di distanziamento sociale che certamente saranno previste nella “fase 2”, per esempio intervenendo sul costo e sull’estensione del plateatico.

Nei prossimi giorni, man mano che le iniziative su cui stiamo lavorando diverranno più concrete, non mancherò di illustrarvele personalmente anche sulla mia pagina Facebook, aiutandovi a capire meglio anche come ottenere gli aiuti che speriamo arrivino presto dal Governo e dalla Regione.