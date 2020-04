Fase due, per il 20 % delle città ripartenza lenta (anche Piacenza) LA MAPPA

L’Italia si prepara alla seconda fase di gestione dell’emergenza, in cui si prevede una ripartenza – parziale e in sicurezza – di attività economiche e commerciali. Ma il nostro Paese è realmente pronto? E ancora: ci sono zone capaci di affrontare meglio di altre la fase due?

Per rispondere a queste domande, il network mondiale di servizi professionali di consulenza Ernst and Young ha realizzato una mappa della ripartenza post Covid19 nelle città italiane, incrociando i dati del contagio con degli “indicatori di resilienza” (tecnologici, sanitari, digitali), ovvero le leve a disposizione delle città per affrontare la fase post-quarantena senza troppe ripercussioni.

Ne emerge che più del 20% dei capoluoghi italiani non sarà in condizione di ripartire immediatamente, ma farà molta fatica, perché non ha le infrastrutture e le tecnologie adatte ad affrontare la complessità della ripartenza. Per arrivare a questo dato, Ey ha classificato le città seguendo 4 cluster della ripartenza: facile, lenta, frenata e critica.

“Si tratta di quattro cluster che indicano come le città possano approfittare della ripartenza sulla base per l’appunto di due elementi – si legge nello studio -: da una parte la situazione relativa al contagio, che condiziona l’allentamento dei vincoli; dall’altra la “resilienza”, e cioè le infrastrutture e le tecnologie che consentono di supportare la ripartenza e di raggiungere più facilmente o più velocemente il “new normal”.

E allora Piacenza come si colloca in questo quadro? Secondo la ricerca, la nostra città appartiene al gruppo dei capoluoghi per cui la ripartenza sarà frenata. La ragione è da ricondurre all’alto numero di contagi – dopo Lodi e Cremona siamo la terza città in Italia per numero di casi su 10mila abitanti (117) – che si abbina, però, ad una buona resilienza. In compagnia di Piacenza troviamo altri centri particolarmente colpiti dal virus, come Milano, Bergamo e Brescia.

“Sono le città del Nord tradizionalmente “smart” – evidenzia la ricerca – che, pur avendo sistemi di mobilità, reti TLC e reti di sensori molto avanzate, appaiono frenate nella ripartenza da alti livelli di contagio (spesso correlati ad elevati livelli di ospedalizzazione e carenza di medici di base sul territorio)”.

MAPPA GEOGRAFICA DELLA RIPARTENZA POST COVID IN ITALIA